Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY’nin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün kriptolu haberleşme aracı ByLock isimli programı kullandıkları tespit edilen 24 teknik personel hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan gözaltı kararı verildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından dün sabah saatlerinde şüphelilerden 2'si Ankara, 14'ü İstanbul, 8'i de Kocaeli’de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı. Önemli projelerde de yer aldıkları öğrenilen 24 teknik personelden 20'sinin halen TÜBİTAK'ta aktif olarak çalıştığı, 4'ünün ise kısa bir süre önce işten ayrıldığı ifade edildi. Şüphelilerden 14’ünün Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev aldığı tespit edildi. Polis ekiplerinin TÜBİTAK'a giriş anı ise kameralara yansıdı. Görüntülerde ekiplerin araçlar ile TÜBİTAK yerleşkesine girdikleri görülüyor.
- BIST 88.460
- Altın 146,863
- Dolar 3,6718
- Euro 3,9098
- Kocaeli : 3 °C
- İstanbul : 5 °C
- Sakarya : 3 °C
- Sadiye Yaşa vefat etti
- İbrahim Altaş vefat etti
- Mustafa Girgin vefat etti
- Darıca’da sağlıklı yaşam yürüyüşü
- Necmiye Altıntaş vefat etti
- İSU’da sağlık taraması
- Gölcük’te İstiklal Marşı'nı en güzel Ebrar Dardem okudu
- Altında gram devri
- Serbest piyasada altın fiyatları
- Borsa ilk yarıda yatay
- Listeler 18 Şubat’ta askıda
- Doğan Cüceloğlu’na Gebze’de büyük ilgi
- MEB'ten atama duyurusu!
- İzmit’te sokak kütüphanelerine zarar veriliyor
- Çocuklar, Hacivat ve Karagöz’le öğreniyor
Polis ekiplerinin TÜBİTAK'a giriş anı kamerada
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin kuruma giriş anı kameralara yansıdı.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kazada yaşamını yitiren KOÜ öğrencisi toprağa verildiÇayırova TEM otoyolu gişeler mevkisinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren 21 yaşındaki Cemal Ertürk Şat, tamamlanan işlemlerinin ardından toprağa verildi
Polis ekiplerinin TÜBİTAK'a giriş anı kameradaKocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin kuruma giriş anı kameralara yansıdı.
Tüysüzlere hapis ve para cezası, mağdurlar yine mağdurHaklarında 636 kişiyi dolandırmak suçlamasıyla dava açılan Tüysüzler Kuyumculuk’un sahipleri Yüksel, Cemalettin, Turgut ve Cengiz Tüysüz’e 636 kişiyi nitelikli dolandırmak suçlamasıyla 5’er yıl hapis ve 100’er bin TL adli para cezası verildi.
Çürük mandalina kavgası karakolda bittiİzmit' de pazardan aldığı mandalinaların çürük çıktığını iddia eden müşteri ve pazarcılar arasında çıkan kavga karakolda bitti. Hastaneden darp raporu alan iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.
Balataları yanan tır korkuttuKocaeli’nin İzmit ilçesindeki balatalarında yanma meydana gelen tır, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında 5 yeni film sizi bekliyorİzmit sinemalarında bu hafta 5 yeni film vizyona giriyor.
- Vizyonda 4 yeni film var!İzmit sinemalarında bu hafta 2’si animasyon 2’si yabancı olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi.
- İzmit Sinemalarından bu hafta, vizyonda 3 yeni film varVizyona bu hafta Vezir Parmağı, Cesur Kahraman ve Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü adlı 3 yeni film giriyor.
- İzmit sinemalarında bu hafta: 5 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu hafta 2 yerli, 1 yabancı, 2 de animasyon olmak üzere 5 yeni film vizyona girdi.
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- Sağlıklı yaşamın 10 anahtarıSağlık Bakanı Recep Akdağ Türkiye’de üç kişiden birinin obez olduğunu açıkladı.
- Mikrobiyomun düzeltilmesi için 6 tavsiyeBağırsakta yaşayan bakterilerden oluşan mikrobiyomun insan sağlığı açısından önemine sık sık değiniyoruz.
- K2 VitaminiYeni kavranan K2 Vitaminiyle ilgili bilmemiz gerekenleri Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın sizler için hazırladı, Nurçin Çağlar da özetledi ve düzenledi.
- Kilo verememenin 8+4 nedeni!Karatay Diyeti’ne başlayan birçok kişi çok rahat bir biçimde kilo verdiğini belirtirken bazı kişiler de Karatay Diyeti’ni uyguladıkları halde kilo veremediğini dile getiriyor.
- Tuz, biber ve limon ile çözebileceğiniz sağlık problemi
- İMO 62.yaşını Mustafa Keser ile kutladı
- Stresin neden olduğu 15 hastalığa dikkat
- Kent genelinde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı
12345678
- Yavuzspor maça yetişebilmek için taksi tuttu!
- Dehşet anları kameralara yansıdı!
- Engelli kız, tekerlekli sandalyesini kızak yaptı
- Körfez'deki feci kaza kameralara yansıdı!
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim