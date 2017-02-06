Polis öğrencilerle birlikte mesaiye başladı!

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı ikinci yarı döneminin başlamasıyla birlikte polis, okul çevrelerinde kuş uçurtmadı. Sabahın erken saatlerinde ders zilinin çalmasıyla okul önlerinde bir araya gelen polis ekipleri, öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı okuyarak mesaiye başladı. Çocukları hedef seçen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını yoğunlaştıran Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bağlı Narkotim ekipleri, okul çevresinde bulunan metruk bina ve parkları didik didik aradı. Okul çevresinde bulunan ve okullarla ilgisi olmayan şüpheli şahısları kontrol eden ekipler, şahısları üst aramasından geçirerek kimlik kontrolü yaptı. Uyuşturucu satıcılarının kullanma ihtimali bulunan okul çevrelerindeki boş binalar ise didik didik arandı. Yıkılmak üzere olan harabe binalara giren polisler, binaların içerisinde uyuşturucu gizlenme ihtimali bulunan yerleri didik didik aradı. Bu aramalar sırasında uyuşturucu madde almak için kullanılan pet şişeler bulundu. Ekiplerin arama çalışması okul çevrelerindeki parklarda da sürdü. Polisin bu çalışması okula çocuklarını getiren veliler tarafından da memnuniyetle karşılandı. Öğrenci velileri, “Okul çevreleri çocuklarımız için tehlikeli olabiliyor. Polisin bu çalışması onların güvenliği için önemli. Bize güven veriyorlar” dedi.
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