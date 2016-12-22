Terör olaylarının hedefinde yer alan emniyet mensuplarına bir destek de Derince Utku Anaokulu 5 yaş A Grubu Papatyalar Sınıfı’ndan geldi. Minik öğrenciler, okul müdürü Serap Şanal Kırbıyık ve öğretmen Nazan Soylu ile beraber Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet birimine taziye ziyaretinde bulundu. Öğrenciler ziyaret sırasında emniyet müdürlüğündeki polislere karanfiller dağıttılar.
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Polise en minik destek
Son günlerde artan terör olaylarına toplumun her kesiminden tepkiler çığ gibi büyüyor.
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