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Polisi gören suçlu kaçmaya başlayınca...

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Polisi gören suçlu kaçmaya başlayınca...
İzmit Gültepe'de başından kurşun sıyırmış halde bulunan Kadir Açıkel hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgilere göre, İzmit Gültepe'de başından kurşun sıyırmış halde bulunan Kadir Açıkel SEKA Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İddialara göre, vurulan Kadir Açıkel'in 25 gün kesinleşmiş hapis kararı bulunuyordu. Arananlar listesinde olan Açıkel'i yakalamak isteyen polis ekipleri, bu sabah saatlerinde Sümer Karayolu'nda görülen şahsı yakalamak için harekete geçti. Ekipleri gören, zanlı bir anda kaçmaya başladı. Zanlıyı durdurmak isteyen ekipler, zanlıya ateş açmaya başladı. Polisin silahından çıkan kurşunların Açıkel'in başından sıyırdığı öğrenildi. Yaralının tedavisi hastanede devam ediyor.

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-Zanlı Kadir Açıkel'in Facebook paylaşımı-

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Yorumlar
Erkan
22 Şubat 2017 Çarşamba 08:18
08:18
Cansız ceset
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