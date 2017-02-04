Polisi görünce kaçan şahsın üzerinden çıktı!

İzmit Yenişehir Mahallesi'nde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şahsı kısa bir kovalamaca sonucu yakalayan polis ekipleri, şahsı emniyete götürdü.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İl Asayiş Şubesine bağlı Yunus timleri tarafindan İzmit Yenişehir Mahallesi Mevsim Sokak üzerinde kendisinden şüphelenilen O.T. polisin yaptığı dur ihtarına uymayarak kaçtı. Polisin peşine düşmesi üzerine kaçamayacağıni anlayan şahıs üzerinde bulunan 63 gram bonzaiyi atıp kaçmaya devam etti. Kısa bir sure sonra yakalanan Ö.T daha sonra ifadesi alinmak üzere emniyete götürüldü.