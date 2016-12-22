Polisin borç intiharı!

Ekonomik sıkıntı yaşadığı ve yüklü miktarda borç yaptığı öne sürülen polis memuru Ali Çakır, dün evinde kimsenin olmadığı bir anda silahı ile başına ateş ederek intihar etti.

Körfez ilçede 45 yaşındaki polis memuru Ali Çakır, evinde kimsenin olmadığı bir anda silahı ile kendini vurarak intihar etti. Olay, ilçeye bağlı Güney Mahallesi Tınaztepe Sokak'taki Çakır ailesinin evinde meydana geldi. 2 çocuk babası polis memuru Ali Çakır bir fabrikada çalışan eşinin işe, çocuklarının da okula gitmesinin ardından tabancasını başına dayayarak ateşledi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Silah sesini duyanlar 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Eve girilirken, yerde ağır yaralı olarak yatan Ali Çakır’a müdahalede bulunuldu. Yaralı Çakır, yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

EKONOMİK SORUNLARI VARDI

Hayati tehlikesi bulunan Çakır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtulamadı ve hayatını kaybetti. Yaşamına son veren Ali Çakır’ın bir süredir ekonomik sıkıntı yaşadığı ve borçları nedeniyle intihar ettiği ifade edildi.