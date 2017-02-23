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Pompada beklenen indirim yapıldı

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Pompada beklenen indirim yapıldı
Benzinin litre fiyatında 11 kuruşluk indirim yapıldı.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olacak 11 kuruş indirim yapıldı. İndirimin ardından benzinin litre fiyatı ortalama İstanbul'da 5,32 liradan 5,21 liraya, Ankara'da 5,38 liradan 5,27 liraya, İzmir'de ise 5,35 liradan 5,24 liraya inecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

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