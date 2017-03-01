Pompada indirim müjdesi!

Motorinin pompa satış fiyatına gece yarısından itibaren 7 kuruş indirim bekleniyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) alınan bilgiye göre geceyarısından itibaren motorinin pompa satış fiyatında 7 kuruş indirim bekleniyor. Motorinin litre fiyatı indirim sonrasında ortalama olarak İstanbul'da 4,64 liradan 4,57 liraya, Ankara'da 4,69 liradan 4,62 liraya, İzmir'de ise 4,67 liradan 4,60 liraya düşecek.