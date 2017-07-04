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Potada yeni bir yıldız doğuyor: HANİBAL SPOR

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Potada yeni bir yıldız doğuyor: HANİBAL SPOR
İyi bir basketbolcu olmak isteyenler, bu kulüp tam size göre!

İlimiz basketbolu yeni bir kulübe merhaba dedi. Hanibal Spor Kulübü ilimiz ve ülke basketboluna değerler yetiştiriyor.

 

3 AY ÖNCE KURULDU

3 ay önce Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Gazanfer Kemal Gül ile Basketbol Antrenörü Burak Kaya’nın kurduğu Hanibal Spor Kulübü geleceğin 12 dev adamlarını yetiştiriyor. Yahya Kaptan’da yer alan 24 Kasım Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda yaz boyunca Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri çalışmalarını yapan kulüpte genç antrenör Burak Kaya sporcularını en iyi şekilde eğitiyor.

 

AİLELER EVLERİNDEN TAKİP EDECEK

Her geçen gün sporcu sayısını arttıran kulübün temel amacı performans sporcusu yetiştirmek. Spor yapmanın yanında basketbolda iddialı olmak isteyen çocukların yetişmesine de önem veren Hanibal Spor Kulübü bilimsel temelli çalışmalar yapıyor. Yaş gruplarına göre top ve potalarla antrenman yapan Hanibal Spor Kulübü, kısa bir süre içerisinde kameralı sisteme geçecek ve aileler çocuklarını internet üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

 

ÖNCE İYİ İNSAN

Hanibal Spor Kulübü’nde faaliyet gösteren sporcular dev takımların antrenmanlarını da izleme fırsatı bulacak. Temmuz ayı içinde Galatasaray, Ağustos ayı içinde de Darüşşafaka ve Anadolu Efes takımlarının antrenmanı ziyaret edilmesi planlanıyor. Antrenör Burak Kaya “Öncelikli amacımız iyi birer insan, ardından kaliteli sporcular yetiştirmek. Basketbolda ideali olan –Ben iyi bir basketbolcu olacağım- diyen herkesi kulübümüze bekliyoruz” dedi. Erdem ÖVÜÇ

 

Antrenman saatleri:

2004-2005: 10.00 – 11.30 arası

2006-2007: 11.30 – 13.00 arası

2008-2009: 16.00 – 17.30 arası

2010-2011: 17.30 – 19.00 arası

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