Potanın Sultanları kupalandı

Kentin salon sporların adına yükünü çeken İzmit Atatürk Spor Salonu’ndaki organizasyona İl Milli Eğitim Şube Müdürü Haşmet Batur, İzmit Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Turgay Bulut, okul müdürleri, okul sporları tertip kurulu hazır bulundu. Turnuvada şampiyon Cahit Elginkan Anadolu Lisesi, 2. İzmit Lisesi, 3. TEV Özel İnanç Türkeş Lisesi ve 4. İse Darıca Ülkün Yalçın Anadolu Lisesi oldu. Ahmet AKAY
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