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Pres makinesi arasında sıkışan kişi yaşamını yitirdi

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Pres makinesi arasında sıkışan kişi yaşamını yitirdi
Başiskele Doğantepe Mahallesinde bulunan bir geri dönüşüm atölyesinde pres makinesini temizlerken arasında sıkışan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Başiskele Doğantepe Mahallesinde faaliyet gösteren bir plastik geri dönüşüm atölyesinin sahibi olduğu öğrenilen Adem Deniz (43) isimli şahıs iş yerinde pres makinelerini temizlerken pres makinesinin arasında kalarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Adem Deniz, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hastane morgunda tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen ve Körfez ilçesinde ikamet eden Adem Deniz’in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Çorum’a gönderildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Nuri AKÇAHARMAN

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