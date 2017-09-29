Preveze deniz zaferi Gölcük’te kutlandı

Preveze Deniz Zaferi'nin 479. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında Donanma Komutanlığı'nca düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar TCG Fatih Fırkateyni'yle seyre çıktı

Kutlama etkinlikleri çerçevesinde, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı Poyraz Limanı'nda demirli savaş gemileri, kapılarını halka açtı. Ziyaretçiler, Deniz Yarbay Levent Barbak komutasındaki TCG Fatih Fırkateyni, Deniz Yüzbaşı Turgay Özen komutasındaki TCG İmbat Hücumbotu, Deniz Yarbay Ersoy Akça komutasındaki TCG I. İnönü Denizaltısı ve Deniz Yarbay Birkan Levent Şentürk komutasındaki TCG Yarbay Kudret Güngör Lojistik Destek Gemisi'ni gezme fırsatı buldu.

VATANDAŞA BİLGİ VERİLDİ

Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay ve Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş'ın TCG Fatih Fırkateyni'ne binmesinin ardından, gemi limandan ayrıldı. Sefer öncesinde ziyaretçilere, gemi 2. komutanı Deniz Binbaşı Mehmet Gökçe Nigiz tarafından, fırkateyn hakkında bilgi verildi. Geminin İzmit Körfezi'ne açılmasının ardından, çeşitli eğitim faaliyetleri icra edildi. Bu kapsamda ilk olarak senaryo gereği, yangına müdahale eğitimi yapıldı. Daha sonra seaguard yakın savunma sistemlerinin çalışmaları ve acil durumlarda kullanılan veri fişeğinin atılmasının ardından, gemi vatandaşlar tarafından gezildi.