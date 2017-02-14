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Prof. Cüneyt Özkürkçügil'in acı günü

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Prof. Cüneyt Özkürkçügil'in acı günü
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Cüneyt Özkürkçügil'in babannesi Nefise Türkçakal vefat etti.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Cüneyt Özkürkçügil'in babannesi ve rahmetli Ömer Türkçakal'ın annesi olan Nefise Türkçakal vefat etti. Merhumenin cenazesi yarın öğle namazını takiben İshakçılar Camii'nden kaldırılacaktır.

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