  • BIST 87.884
  • Altın 144,231
  • Dolar 3,6529
  • Euro 3,8781
  • Kocaeli : 1 °C
  • İstanbul : 0 °C
  • Sakarya : 1 °C

Prof. Dr. Beşer Gebzelilerle buluştu

»
Prof. Dr. Beşer Gebzelilerle buluştu
Gebze Belediyesi’nin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor.

Etkinlik kapsamında Prof. Dr. Faruk Beşer “İslam’ı Anlamak Zorlaştı mı?” konulu sohbetiyle Gebzeliler ile bir araya geldi. Son dönemde insanların İslamiyet’i anlamak noktasında sıkıntılar yaşamalarına şaşırdığını ifade eden Beşer, İslamiyet’in aslında çok yalın ve anlaşılması kolay bir din olduğunu ifade etti. Kültür-sanat etkinlikleri bugün “Bir Şubat Evi” isimli tiyatro gösterisi ile devam edecek. 19:30’da başlayacak olan tiyatro gösterisine tüm Gebzeliler davetli.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 14 Şubat’ta hayvanlar unutulmadı14 Şubat 2017 Salı 09:14
  • Balıkçısına /esnafına sahip çıkamayan belediye ne iş yapar?14 Şubat 2017 Salı 09:11
  • Kocaeli Demokrasi Girişimi'nden anayasa paneli14 Şubat 2017 Salı 08:59
  • Ufka Yolculuk için son tarih belli oldu14 Şubat 2017 Salı 08:53
  • Servislerde GPS takip uygulaması başlıyor14 Şubat 2017 Salı 08:40
  • KİHMED üyelerine faizsiz bireysel emeklilik14 Şubat 2017 Salı 08:26
  • 15 Temmuz gazileri darbe gecesini anlattı13 Şubat 2017 Pazartesi 23:20
  • Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?13 Şubat 2017 Pazartesi 17:10
  • Bakırcılar Çarşısında cephe iyileştirmesi yapılacak13 Şubat 2017 Pazartesi 15:53
  • BBP kongreye gidiyor Yıldız aday olmayacak13 Şubat 2017 Pazartesi 15:21
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim