  • BIST 88.108
  • Altın 146,501
  • Dolar 3,6798
  • Euro 3,9150
  • Kocaeli : 3 °C
  • İstanbul : 4 °C
  • Sakarya : 3 °C

Promosyon ödemeleri için çalışmalar sürüyor

»
Promosyon ödemeleri için çalışmalar sürüyor
Bankalarla sözleşme yapan emekliler promosyon almaya başlayacak. Ödemeler Mart, Nisan ve Mayıs ayı boyunca sürecek.

Ödeme sırası TC kimlik numarasının son rakamına göre belirlenecek ve maaş alınan tarihte hesaba yatacak.Emeklilerin promosyon ödemeleri 1 Mart itibarıyla başlıyor. Ödemeler üç ay boyunca sürecek. Yani 11.5 milyon emeklinin tamamına birden ödeme yapılmayacak. Ödeme sırası TC kimlik numarasının son rakamına göre belirlenecek. Örneğin kimlik numarasının son rakamı 9-7-5 olanlara Mart'ta, 3-1-8 olanlara Nisan'da, 6-4-2-0 olanlara ise Mayıs'ta ödenecek. Para, o ayki maaş alman tarihte hesaba geçecek.

 

MAAŞIN YATTIĞI TARİHTE

Posta'dan Bilal Emin Turan'ın haberine göre; her ayın 21'inde maaş alan bir kişi maaşıyla birlikte promosyonunu da 21 Mart'ta alacak. Maaşa ilave promosyon 300-450 lira arasında olacak. Maaşı 1000 liranın altında olan 2.3 milyon emekliye 300 lira, 1000-2000 lira arası olan 8.5 milyon emekliye 375 lira, 2000 lira üzerinde olan 791 bin emekliye 450 lira promosyon ödenecek. Ama bankalara gidip promosyon sözleşmesi imzalamayı unutmayın! Sözleşme yoksa promosyon da yok.

 

5 MİLYAR ÖDENECEK

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bugün itibarıyla toplam 16 bankayla protokol imzaladığını duyurdu. Bu bankalar emeklilerin maaş aldığı bankaların yüzde 99.5'ine denk geliyor. Bankalar şöyle: Ziraat, İş Bankası, Yapı Kredi, ING, Akbank, Burgan, Vakıfbank, TEB, Garanti, QNB Finansbank, Şekerbank, Halkbank, Fibabanka, PTT, Denizbank, ICBC Turkey. 11.5 milyon emekliye ödenecek toplam promosyon tutarı 5 milyar lira olacak.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TPF'den istihdam seferberliğine destek15 Şubat 2017 Çarşamba 10:53
  • Kırmızı ette üretim 1,2 milyon tona dayandı14 Şubat 2017 Salı 15:46
  • SGK ile PTT arasında promosyon anlaşması imzalandı14 Şubat 2017 Salı 15:37
  • Borsa güne yükselişle başladı14 Şubat 2017 Salı 09:56
  • Ekonomiden müjdeli haber geldi14 Şubat 2017 Salı 09:52
  • Kurtulmuş'tan borcu olan çiftçilere müjde13 Şubat 2017 Pazartesi 14:46
  • Bakan Müezzinoğlu 3 müjde birden verdi13 Şubat 2017 Pazartesi 08:26
  • Dolar, haftaya nasıl başladı?13 Şubat 2017 Pazartesi 08:18
  • İşsizlik Fonu'ndan 11 milyar lira alınacak!11 Şubat 2017 Cumartesi 10:26
  • Düşen Türk kargo uçağına 38 milyon dolar ödenecek11 Şubat 2017 Cumartesi 10:17
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim