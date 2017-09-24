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PTT’den ‘personel alımı’ açıklaması

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PTT’den ‘personel alımı’ açıklaması
PTT yaptığı açıklamayla, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verilen kararla yapılan bazı personel alımlarının yürütmesinin durdurulduğunu duyurdu.

PTT tarafından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde personel alımında uygulanan yönetmelikle ilgili Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verilen karara yönelik bazı haber ve yorumların kamuoyuna yansıdığı belirtildi. PTT’nin yaptığı ve, “Bu haber ve yorumlara istinaden kamuoyunu doğru bilgilendirme adına bir açıklama yapma zorunluluğu hasıl olmuştur.” denilen açıklama şu şekilde:

“Son günlerde, Şirketimize personel alımında uygulanan yönetmelik ile ilgili olarak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verilen karara yönelik çeşitli haber ve yorumlar kamuoyuna yansımıştır. Bu haber ve yorumlara istinaden kamuoyunu doğru bilgilendirme adına bir açıklama yapma zorunluluğu hasıl olmuştur.

Ülkemizin istiklal ve istikbalinde yer alan PTT A.Ş., Sayın Cumhurbaşkanımızın teşvikleri ile başlatılan istihdam seferberliği kapsamında, Cumhuriyetimizin 100. yılı hedefleri doğrultusunda 2017 yılında 5000 personel istihdamı planlamış ve alımına hızla başlamıştır. Şirketimizce personel istihdamı Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik gereğince yapılmaktadır.

Buna göre, 2017/2 ve 2017/3 personel alımlarına ilişkin işlemler devam etmekte iken, Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (HABER-SEN) tarafından, anılan yönetmeliğin ilgili hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle 09/07/2015 tarihinde Danıştay 16. Dairesinde açılan davada, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verilen 01/06/2017 tarih ve YD İtiraz No:2017/337 sayılı karar Şirketimize 13/09/2017 tarihinde tebliğ edilmiştir.

Söz konusu karar ile Şirketimizce yapılan 2017/2 ve 2017/3 personel alımlarının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olduğundan, ilgili alım süresinde başvuru yapan adayların mağdur edilmemesi ve ihtiyaç duyulan personelin istihdamı için gerekli düzenlemeler yapılarak mer-i mevzuat çerçevesinde yeniden personel alımı ilanına çıkılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

 

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