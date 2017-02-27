PTT'den ücretsiz SMS servisi

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT), postaya verilen kayıtlı tüm gönderiler, ücretsiz SMS ile vatandaşları bilgilendireceğini duyurdu

Yazılı yapılan açıklamada; 7 Şubat 2017 tarihinde başlatılan uygulama ile kayıtlı tüm gönderilerde kabul işlemi yapıldığında alıcı cep telefonu numarasına, adresine götürüldüğü halde teslim edilemeyip PTT işyerinden alınmak üzere ihbar bırakılan gönderilerde ise hem gönderici hem de alıcı cep telefonu numaralarına ücretsiz SMS gönderilerek bilgilendirmede bulunacak. Yurt içine yönelik olan hizmetin, telefon numaralarının gönderinin kabulünde belirtilmesi halinde uygulandığı belirtilirken, yeni uygulamada alıcı ve göndericiye ait cep telefonu numaralarının doğru ve eksiksiz bir şekilde sisteme yazılması durumunda gerçekleştiği bildirildi.