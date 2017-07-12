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Rafet Kurhan vefat etti

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Rafet Kurhan vefat etti
İzmit Tavşantepe Mahallesi Sezer Sokak adresinde ikamet eden Derince Çelik Sanayi Fabrikasından emekli Rafet Kurhan (67) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti.

Evli ve 4 çocuk babası olan Rafet Kurhan’ın cenazesi Tavşantepe Bahar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mecidiye Köyü Mezarlığında toprağa verildi. 

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