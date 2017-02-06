Rahman, Yavuzspor’u yıktı

Süper Amatör Lig B Grubu’nda düşmeme mücadelesi veren Yavuzspor, 1937 Sekaspor’u Derince’de ağırladı.

Nihat’ın golü ile öne geçen Yavuzspor, Seka’nın devre arasında transfer ettiği genç yıldızı Rahman’ın gollerine engel olamadı ve maçı 2-1 kaybetti.

İKİNCİ YARIDA TESLİM OLDULAR

Maçın ilk yarısı Yavuzspor 1-0 önde bitirse de son haftaların başarılı takımı, son 6 maçını kazanan lider Nusretiyespor’u en çok zorlayan takım olan 1937 Seka karşısında ikinci yarıda teslim oldu. Hafta içinde Beylikbağı maçına yetişemediği için bu maça çıkamayan Yavuzspor aldığı yenilgi sonrası 17 puanda kaldı. Seka ekibi ise puanını 25 yapıp iyice rahatladı. Ahmet AKAY

YAVUZSPOR: 1 1937 SEKASPOR: 2

STAT: Derince (S.Lig B)

HAKEMLER: Birtan Yavuz ***, Umut Laleli ***, Taşkın Güngör ***

YAVUSPOR: Abdullah ***, Mesut **, Ahmet ***, Oğuzhan **, Murat **, M.Mert **, Veysel ** (Faruk *), Doğukan ***, Mert ** (Müjdat **), Turgay **, Nihat ***

KOCAELİ 1937 SEKASPOR: İsmail ***, Burak ***, Mert ***, M.Fatih ***, Cevat ***, Osman ***, Yavuz ***, Ahmet ***, Rahman **** (Rasim **), M.Mustafa *** (Kerem **), Sedat *** (K.Osman **)

GOLLER: Nihat dk.13 (Yavuzspor), Rahman dk.49-67 (1937 Seka)