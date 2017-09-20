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Rahvan büyüledi

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Rahvan büyüledi
Gölcük Belediyesi, Geleneksel Rahvan At Yarışları İhsaniye Koşusu Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu Parkurunda gerçekleşti

PROTOKOL HAZIR BULUNDU

Yarışları izlemek üzere Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Tektaş, Meclis Üyeleri Bayram Girgin, Vural Keskin, Yıldıray Çelik, Değirmendere Rahvan Atçılar ve Yetiştiricileri Kulübü Derneği Başkanı Osman Kalyoncu, ilçe halkı ve çevre illerden gelen çok sayıda vatandaş katıldı.

 

DUALARLA BAŞLADI…

Gölcük Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu Parkuru’nda yapılan Rahvan At Yarışları İhsaniye Koşusu’na toplam 80 at katıldı. Her zaman olduğu gibi yarışlar, duanın ardından başladı. Rahvan At Yarışları’nı izlemeye gelen vatandaşlar ve yarışçılara hitaben bir konuşma yapan Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş “ Gölcük’te, yöremizde bu spora önem veren çok insanımız var. Onların bu geleneksel sporumuza verdiği katkılar tartışılmaz. Bizde Belediye olarak dostlarımızın, hemşerilerimizin gönülden destekledikleri bu spora bir nebze olsun katkı koyalım istiyoruz” dedi.

 

Dereceye giren atlar:

BAŞATLAR

1.Ayvaz Çamdeviren

2.Metehan Kölemenoğlu

3.Bedri Canbey

 

BAŞALTI ATLAR

1.Adnan Burgaz

2.Kadir Demiz

 

BÜYÜKORTA ATLAR

1.İbrahim Karnıbüyük

2.Hikmet Ürküt

3.Adnan Burgaz

 

KÜÇÜKORTA ATLAR

1.Mehmet Çavuşoğlu

2.Ferhat Filiz

3.Adnan Burgaz

 

4’LÜ TAYLAR

1.Ferhat Filiz

2.Vedat Yaman

 

3’LÜ TAYLAR

1.Selahattin Güzel

2.Adnan Burgaz

3.Ufuk Tezgel

 

İTHAL ATLAR

1.Mehmet Bacıoğlu

 

KÖYLÜ DÖRTNAL

1.Engin Kesdoğan

2.Engin Kesdoğan

3.Erdal Acar

 

DESTE ATLAR

1.Erdoğan Harman

2.Ömer Faruk İlhan

3.Bedri Canbay

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