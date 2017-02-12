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Rakip futbolcular bizimkileri biçti

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Rakip futbolcular bizimkileri biçti
Kocaelispor sahada adeta dayak yedi. Vanlı futbolcular, futbolcularımıza öyle sert girdiler ki, futbol oynamak mümkün değildi.

Hakem de kararlarıyla bu davranışlara aldırış etmeyince, Van daha da cesaretlendi ve bir çok futbolcularımıza adeta tekme tokat daldı. Maç sonunda da Van galibiyet alırken, futbol adına çirkin bir 90 dakika geride kaldı. 

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