Takımların bazıları bu haftayı dinlenerek geçirirken, bazı takımlar hazırlık maçları yapacak. Yarından itibaren antrenmanlara başlayacak olan Nusretiyespor, Cuma günü Kireçocakları ile hazırlık maçında bir araya gelecek. Derbent Stadı’ndaki maç saat 19.00’da başlayacak.
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Rakip Kireçocakları
Önümüzdeki hafta yılbaşı nedeni ile Süper ve 1. Amatör Lig’de maç oynanmayacak.
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