Ramada Plaza İzmit, yeni yüzüyle karşınızda

Ramada Plaza İzmit Spa Merkezi, yenilenen yüzüyle üyelerine kapılarını açtı. Fıtness merkezi başta olmak üzere, birçok alanı yenilendi

Açıldığı günden beri İzmit halkının taktirini gören ve en çok tercih edilen spa merkezi Ramada Spa, yenilenen yeni yüzüyle üyelerine kapılarını açtı. Konuyla ilgili bilgi veren Satış Pazarlama Müdürü Nergis Esen Gönel, spa merkezinin oldukça modern olduğunu söyledi.

“HUZURLU BİR MEKAN”

Nergis Esen Gönel şu bilgileri verdi; “Fıtness merkezi başta olmak üzere, bir çok alanı yenilendi. 1 Şubat tarihinde üyelerimize verdiğimiz kokteyl ile açılışımızı gerçekleştirdik. Bin 500 metrekare alana sahip olan Ramada Spa, kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, masaj odaları, Türk hamamları, buhar odası, sauna, jakuzi misafirlerimizin konforu için donatılmış huzurlu bir mekân…

BODY SCRUP TANITIM FİYATINDA

Spa merkezimizde hem bayanlara özel buhar odası, sauna ve Türk hamamı yer almakta, hem de çiftlerimiz için unisex spa merkezimiz mevcut… Fitness merkezimiz çevre halkının çok rağbet ettiği bir mekân… Deneyimli kadrosu ile birebir program koçluğu eşliğinde misafirlerimize hizmet veriyoruz. Hijyen ise açıldığımız günden beri en önem verdiğimiz konulardan biri. Yenilikler bizim için vazgeçilmez. Ramada Spa’nın yeni trendi Body Scrup, şubat ayına özel tanıtım fiyatıyla hizmetimizde.”