Yılmaz Kırlı

İlimizin önemli teknik direktörlerinden birisidir Ramiz hoca. Kendisini yıllardır tanırım. Sevecen, munis, iyi kalplidir. Futbol sahalarında pek sık da olmasa halef selef olmuştuk. Amatör kümelerde rakip olmamız dostluğumuzu daha da geliştirdi diyebilirim. Onunla ilgili bu yazıyı kaleme almamın nedeni kulislerde süregelen dedikodulardır.

Yıllar önce bir üst lige yükselme müsabakasında 2-0 galibiyetten 4-2 mağlubiyetle maçın kaybedilmesi hâlâ konuşuluyormuş. Ülkemizde futbolun bitmez tükenmez hastalığıdır bu. Bence bu zihniyet değişmelidir.

Ramiz hoca bilgisi, efendiliği ve kariyeriyle Gölcükspor’a katkı sağlayacak bir teknik adamdır. Yeter ki yönetim arkasında dursun, taraftar onu sevsin. İyi niyet ve her şeyiyle biriz, beraberiz mantığıyla hareket etsin.

Futbolcusundan sağlık ekibine, masöründen malzemecisine, velhasıl A’dan Z’ye profesyonel manada gereği yerine getirilse de her şeyin yetmeyeceğini yılların deneyimiyle ben de biliyorum. Şöyle ki, her şeyin başı sevgi ve saygı. Hoca takımına eşit mesafede olur, sevgi ile bakarsa, takım ve kulübü oluşturan bireylerin tamamı da saygıda kusur etmezler.

Geniş kadroda yer alabilmek o futbolcuların elindedir. Teknik kapasite, fiziki ve ruhsal yeterlilik çok çalışmakla geliştirilebilir. Yeter ki hocanın dedikleri harfiyen yerine getirilsin.

Kulislerde dolaşan dedikodulara kulak asmadan oradan uzaklaşmak en iyisidir. İyi niyet hiçbir zaman suistimal edilmemeli, hocanın yanında yer almalıdır. Kaldı ki, Ramiz hoca hak ve adaleti bilen, inanç sahibi, adam gibi adamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle Gölcükspor’a gönül vermiş tüm bireylere, özellikle de Ramiz Soydaş kardeşime sağlıklı, mutlu ve başarılı bir sezon dilerim.

Kalın sağlıcakla.