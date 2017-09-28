Ramiz soydaş: Toparlanacağız

Gölcükspor teknik sorumlusu Ramiz Soydaş, maç sonrası değerlendirmede bulundu

Soydaş “Böyle maçlarla karşılaşacağız, ancak futbolcularım gerçekten sahada gerekeni yaptı. Kazanmak için aradığımız gol pozisyonlarını bulduk ama bir türlü golü atamadık” dedi. Soydaş sözlerini şöyle sürdürdü: Ankara Demirspor önünde tam 5 net gol pozisyonu cömertçe harcadık. Berke Bıyık gerçekten çok net gol pozisyonları buldu, ancak şanssız gününde olması nedeniyle istediği son vuruşları yapamadı. Evimizde çok önemli iki puan kaybettik.

ŞANSSIZLIKLARIMIZ VAR

Böyle maçlarla karşılaşacağız. Geçen hafta Trabzon Pazarspor karşısında iyi mücadele ettik, ancak şansız golleri kalemizde görünce, istediğimiz sonucu elde edemedik. Daha çok maçımız var. Artık, Ankara Demirspor maçını unutup, hafta sonu Kayseri Erciyes maçına çok iyi hazırlanmamız gerikiyor. İlk deplasman galibiyetimizi almak istiyoruz.