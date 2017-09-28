  • BIST 102.087
  • Altın 147,363
  • Dolar 3,5699
  • Euro 4,2009
  • Kocaeli : 17 °C
  • İstanbul : 21 °C
  • Sakarya : 17 °C

Ramiz soydaş: Toparlanacağız

»
Ramiz soydaş: Toparlanacağız
Gölcükspor teknik sorumlusu Ramiz Soydaş, maç sonrası değerlendirmede bulundu

Soydaş “Böyle maçlarla karşılaşacağız, ancak futbolcularım gerçekten sahada gerekeni yaptı. Kazanmak için aradığımız gol pozisyonlarını bulduk ama bir türlü golü atamadık” dedi. Soydaş sözlerini şöyle sürdürdü: Ankara Demirspor önünde tam 5 net gol pozisyonu cömertçe harcadık. Berke Bıyık gerçekten çok net gol pozisyonları buldu, ancak şanssız gününde olması nedeniyle istediği son vuruşları yapamadı. Evimizde çok önemli iki puan kaybettik.

 

ŞANSSIZLIKLARIMIZ VAR

Böyle maçlarla karşılaşacağız. Geçen hafta Trabzon Pazarspor karşısında iyi mücadele ettik, ancak şansız golleri kalemizde görünce, istediğimiz sonucu elde edemedik. Daha çok maçımız var. Artık, Ankara Demirspor maçını unutup, hafta sonu Kayseri Erciyes maçına çok iyi hazırlanmamız gerikiyor. İlk deplasman galibiyetimizi almak istiyoruz.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şirinevler Mert'te üretime devam28 Eylül 2017 Perşembe 11:19
  • 1.Küme bugün tek maçla başlıyor28 Eylül 2017 Perşembe 11:01
  • Bittiğinde Kartepe'nin en büyüğü olacak28 Eylül 2017 Perşembe 11:00
  • Serkan Yağcı’dan Köşker’e ziyaret28 Eylül 2017 Perşembe 09:00
  • Vali Hüseyin Aksoy’a ‘Hoş geldiniz’ forması27 Eylül 2017 Çarşamba 15:54
  • Harb İşspor sıkı hazırlanıyor27 Eylül 2017 Çarşamba 15:53
  • 1.Küme Ligi yarın tek maçla başlıyor27 Eylül 2017 Çarşamba 15:52
  • Özge Arslan imzayı attı27 Eylül 2017 Çarşamba 15:51
  • Gebze’de Muay Thai heyecanı sokağa taştı27 Eylül 2017 Çarşamba 15:50
  • Ford Otosan'dan Asarköy'e 20 forma hediye27 Eylül 2017 Çarşamba 15:49
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim