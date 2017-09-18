Raporlu işçiye ücret ödenir mi?

Fikret Gökmen

5510 sayılı SGK yasasının 18. Maddesindeki konuya ilişkin düzenleme şöyledir.

İş kazası veya meslek hastalığı nedeni ile iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için, en az 90 gün sigorta primi bildirmiş olması şartı ile geçici iş göremezliğin 3. Gününden başlamak üzere her gün için iş göremezlik ödeneği ödenir. Bu düzenlemeden anlaşıldığı üzere iki günlük raporlara kurumca ödeme yapılmamaktadır. Ödenen geçici iş göremezlik bedeli ise günlük kazancın yarısı, ayakta tedavilerde ise üçte ikisi kadardır.

İKİ GÜNLÜK ÜCRET NE OLACAK?

Kurum tarafından ödeme yapılmayan ilk iki gün için işverenin ödeme yapıp yapmayacağı uygulamada tartışma konusu olmaktadır.

Borçlar kanunun 409. Maddesinde konuya ilişkin yapılan düzenleme şöyledir. “…Uzun süreli bir hizmet ilişkisinde işçi, hastalık v.s. gibi kusursuz olduğu durumlarda, iş gördüğü süreye oranla kısa bir süre için iş görme ediminin ifa edemezse işveren başka bir yolla karşılanmadığı takdirde o sürede işçiye uygun bir ücret ödemekle yükümlüdür…” denilmektedir.

SGK 3. Günden itibaren ödeme yaptığına göre 2 günlük sürede borçlar kanunu hükümlerine göre uygun bir ödemenin işveren tarafından yapılması gerekmektedir. Bu uygulama günlük, haftalık gibi ücrette çalışan işçiler için geçerlidir.

İŞÇİ AYLIK ÜCRET ALIYORSA

İş Kanunun 49. Maddesi 4. Fıkrasında “…hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu halde dahi aylığı tam olarak ödenen aylık ücretli işçiler…” ifadesi ile aylık ücretle çalışanların hastalık halinde ücretlerini tam olarak alacağı anlamı çıkmaktadır. Bu durumda çalışanın hem işverenden hem de SGK dan alınan ödenek mükerrer olup haksız zenginleşme olmaması için mahsup kuralı olmalıdır.

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Nitekim Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2007/21681 E, 2008/24150 K, sayılı kararında, bu gibi durumlarda ücretin ödeme şeklinin aylık olması durumunda, işçinin SGK’ dan aldığı ücreti işverene ödemesi durumunda tam aylık alacağını, alınan ödeneğin işverene verilmemesi durumunda ise ödenek tutarının maaşından mahsubu gerektiğine hükmetmiştir.

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Sonuç: İşçinin hizmet akdinde günlük veya haftalık ücret olarak sözleşme yapılmışsa 2 günlük iş göremezlik ödeneğini işverenin ödemesi gerektiği, aylık ücret konusunda anlaşılmış ise, SGK dan alınan iş göremezlik ödeneğinin maaştan mahsup edilmesi veya işçinin ödeneği işveren ödemesi sonrası tam aylık ücret alması gerekmektedir .