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RDF Karamürsel İ.Y. uçuşa hazır

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RDF Karamürsel İ.Y. uçuşa hazır
İlimizi Türkiye Erkekler Voleybol İkinci Ligi’nde temsil edecek olan RDF Karamürsel İdman Yurdu çalışmalara başladı. Şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Siyah Beyazlılar bu yıl çok daha geniş bir kadroyla iddialı bir ekip oluşturdu

UMUT SERDAR YALÇIN SPONSORLUĞUNDA

Geçen sezon dar kadro ve kısıtlı bir bütçe ile 1. Lig’in kapısından dönen Karamürsel İdman Yurdu Erkek Voleybol takımı bu sezon öncesinde, bir dönemde Kocaelispor’da da futbol şube sorumluluğu yapmış olan Umut Serdar Yalçın’ın sponsorluk desteğiyle çok daha güçlü ve iddialı bir takım oluşturdu ve takımın adı RDF Karamürsel İdman Yurdu olarak değiştirildi.

 

BU YIL DA SAN VE ÖZTÜRK ÇALIŞTIRACAK

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Ahmet San ve Adnan Öztürk’ün antrenörlük yaptığı Siyah Beyazlı ekip yeni sezon çalışmalarına Hasan Gemici Spor Salonu’nda yaptığı antrenmanla başladı. İskelet kadroyu muhafaza eden ve bünyesinde 1. Lig’den de transferler yapan Karamürsel ekibinde başkan Muharrem Erdoğan “Rüyada gibiyiz. Umut Bey’in destekleri ile de inanıyorum ki üst lige çıkacağız” dedi. Hasan Gemici Spor Salonu’ndaki antrenman 2 eksikle gerçekleşti. Antrenman öncesi Ahmet San ve Adnan Öztürk yeni voleybolcularla tanıştı.

 

TEMPO ÇOK YÜKSEK

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Antrenman serbest ısınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başladı. Oldukça tempolu geçen çalışmada takım üçe ayrıldı. Bir grup servis atarken, diğer gruplar blok ve hücum çalıştı. Son olarak 2 set üzerinden ve kıran kırana bir maç oynandı. Voleybolcuların antrenmandaki iştahı ve isteği teknik ekibin ve antrenmanı izleyen Umut Serdar Yalçın’ın yüzünü güldürdü. Antrenmanda Yalçın’ın kızı çakıl ve oğlu Ahmet de yer aldı. Erdem ÖVÜÇ

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