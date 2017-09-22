RDF Karamürsel maçlara başlıyor

Ekim ayının ikinci haftası başlayacak olan lig öncesi antrenmanlarını sıkı bir şekilde sürdüren RDF Karamürsel İdmanyurdu hazırlık maçlarına başlıyor.

Son derece güçlü bir kadro kuran ekibimiz ilk maçını 1. Lig takımlarından Düzce Belediyespor oynamayı planlıyor. Gün ve saat henüz netleşmedi. Lige kadar en az 5 maç daha yapacak olan Siyah Beyazlılarda bu sezonki hedef şampiyonluk. Takımın sponsorluğu Umut Serdar Yalçın’ın destek verdiği 2. Lig Erkek Voleybol takımı RDF Karamürsel, ilimizi uzun yıllar sonra salon sporlarında şampiyonluk getirmek için mücadele edecek.