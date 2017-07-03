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RECEP Hünkar’ın ‘KARA’ boğası..!

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RECEP Hünkar’ın ‘KARA’ boğası..!
Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen 23. Geleneksel Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri’nde Recep Kara başpehlivan oldu

SON DURUMLARINI GÖRDÜLER

Gebze Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Geleneksel Fatih'in Otağı Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri'nin finali müsabakasında Fatih Atlı’yı deviren Recep Kara şampiyon oldu. Geleneksel olarak düzenlenen Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri'nin finali müsabakasında Fatih Gün boyu süren güreşler kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Kırkpınar öncesi önemli bir prova olan güreşlerde pehlivanlar son durumlarını da görmüş oldu.

 

ATLI’YI TUŞ ETTİ

Başpehlivanlık için finalde Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2016 Başpehlivanı Recep Kara ile Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri 2016 Şampiyonu Fatih Atlı er meydanına çıktı. Güreş severlerin nefeslerini tutarak izlediği final müsabakasında rakibi Fatih Atlı'yı tuş ederek mağlup eden Recep Kara bu senenin başpehlivanı oldu. Başpehlivan Recep Kara madalyasını ve kupasını Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve ilçe protokolü birlikte takdim etti.

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