Recep İvedik’e bu kadar ilgi neden?

M.Tanzer Ünal

Yine bir “Recep İvedik fırtınası” esmeye başladı.

“Recep İvedik 5” vizyona girdi, gişe rekorları kırıyor.

İnanamazsınız, bütün sinema salonları ful!

Bizim gazetenin “SİNEMALAR” köşesine baktım, acaba Recep İvedik günde kaç seans yapıyor diye, Ncity’de 15, Özdilek’te 17, Symbol’da 25, Dolphin’de 21, Arastapark’ta 15, 41 Burda’da 23, Kipa’da 18 defa oynuyor günde.

Topladım, 134 seans…

Bu, her gün İzmit’te 15 bin kişi Recep İvedik’i izliyor demek.

Bazı sinemalarda seanslar sabah saat 10.30’da başlıyor, gece yarısına kadar sürüyor.

İnsanlar akın akın!

İnsanlar bilet almak için kuyrukta. Recep İvedik filmine kimler gidiyor?

Toplumda garip bir durum var.

Son yıllarda kiminle konuşsam ülkeyi yönetenlere veryansın ediyor; yoksulluktan, yağmadan, işsizlikten, ekonomik krizden, ayrışmadan, öfkeden, kinden, huzursuzluktan dert yanıyor; ama seçim olduğunda bakıyorum AKP yine birinci!

Recep İvedik filmlerinde de aynı şeyi gözlüyorum.

“İzledim” diyen yok…

Tanıdıklarıma “Gidecek misin?” diye soruyorum, verdikleri cevap “Saçmalama” oluyor…

Gidenler de “Ben aslında istemiyordum, arkadaş hatırına gittim” diye açıklama yapıyor…

Ama film her defasında gişe rekorları kırıyor.

Bütün dönemlerin en çok seyredilen filmi!

Bu nasıl iş?

Ben gitmedim sen gitmedin de, kimler gidiyor bu filme?

Tıpkı AKP’ye oy verenler gibi, bu işte de bir gariplik yok mu?

Kim bu Recep İvedik?

Kendi çapımda bir sinema seyircisiyim.

Her sezonda belli başlı filmleri izlemeye çalışırım.

Benim çizgim olmadığından Recep İvedik filmlerine hiç gitmedim.

Ama şimdi karar verdim, ilk fırsatta gideceğim, bundan öncekileri de bulup seyredeceğim.

Recep İvedik’i tanımak ve yaşamak istiyorum…

Recep İvedik’i izleyenleri anlamak istiyorum…

Kimler gidiyor bu filme ve neden gidiyorlar?

Recep İvedik, topluma hangi mesajı vermek istiyor?

İzleyenler, bu filmlerde ne buluyor?

Recep İvedik ve Türk toplumu

Filmlerine gitmedim, ama gidenlerden dinledim.

Eften püften, konusuz, küfrü, argosu, gazı ve geğirmesi bol filmler…

Filmin kahramanı Recep İvedik, bayağı ve son derece kaba!

Filmlerde çizdiği genel portre şöyle:

*İstanbul Güngören’de yaşayan…

*Tembelliğinden dolayı okumayı tercih etmemiş…

*Çalışmayı genetik olarak benimsemeyen, ama patronluğu seven…

*Sık sık küfreden, yeri gelince balgam çıkarıp tüküren…

*Cinselliğe düşkün, seks yönünden önemsenmek isteyen…

*İnternet gibi teknolojik gelişmelere yatkın…

*Hor görülmeye katlanamayan, egemen sınıfların kibrine tepkili…

*Ama fırsat bulunca başkalarını horlamaktan geri durmayan…

*Zaman zaman insan özellikleri ortaya çıkan, seven, yardım eden, başkalarının hakkını arayan…

*Bam teline basınca agresifleşen, hatta saldırganlaşan…

*Bunu da saklamayıp, arada bir “Agresifim ve kompleksliyim” diyerek kişiliğini ele veren bir tip!

İnsanların bu kadar ilgisi neden?

Yazıya başladığımdan beri bunu düşünüyorum.

İnsanların Recep İvedik filmine bu kadar ilgisi neden?

İnsanlar neden sürekli gaz çıkaran, geğiren, küfreden, diklenen, posta koyan, argo konuşan, hoyrat, kural tanımayan bir film karakterini izlemek isterler?

Neden?

Yoksa bastırdıkları duygu ve hareketleri sinemada görmek, insanların hoşlarına mı gidiyor?

Yoksa Recep İvedik, klasik bir Türk erkek tipi mi?

Günümüz Türkiye’sinin, sapla samanın karıştığı, değerlerin altüst olduğu, hoyratlığın, dangıl dungul şeylerin pirim yaptığı Türkiye’nin, sinemadaki karşılığı mı Recep İvedik?

Bir şey daha aklıma geliyor…

Acaba insanlarımız gergin siyasi ortamdan bunaldıkları, televizyonda sürekli egemenleri izlemekten bıktıkları, biraz olsun gülüp neşelenmek istedikleri için mi kendilerini Recep İvedik’e atıyorlar?

Sanırım kişiliklerini Recep İvedik’le özleştirenler de vardır.

Kendilerini görmek için gidiyorlardır sinemaya…

Recep İvedik, kim ne derse desin, bugün günümüz Türkiye’sinde bir halk kahramanı!

Recep İvedik, bir vaka!

Recep İvedik, bir sosyal olay!

Recep İvedik, ülkemizdeki sosyal ve siyasal gelişmelerin topluma yansıması!

Recep İvedik’in üzerine acilen bir “tez” hazırlanması gerekir.

Türkiye, bana kalırsa “Recep İvedikleşme” tehlikesiyle karşı karşıya!

Türk insanının karşılığı Recep İvedik olamaz.

CHP’nin referandum hazırlığı

Haberler geliyor…

*CHP’yi referandum için sahada yaygın olarak göremiyoruz.

*Partililer çıkıp ev ev, işyeri işyeri dolaşmalı.

*Parti yöneticileri gece gündüz çalışmalı.

Bence CHP çalışıyor.

*Partinin “eski tüfeklerini” topladılar…

*Yürüyüş Yolu’nda kermes düzenlediler…

*”Koordinasyon kurulu” kurdular…

Daha ne yapsınlar?

Referanduma daha 50 küsür gün var, durun bakalım!

CHP’nin hoşgörüsü

Gazete haberlerinden öğreniyoruz…

Kocaeli’de AKP’li belediyeler CHP’ye referandum çalışmaları için salon vermiyormuş.

Kulaklarımızla duyduk…

AKP’nin üst düzey yöneticileri, referandumda hayır diyecekleri terörist ilan etti.

Bütün bunlara rağmen CHP yöneticilerinin AKP yöneticileriyle muhabbeti devam ediyor.

Karşılaştıklarında sarmaş dolaş oluyorlar.

CHP’nin bu hoşgörüsüne hayranım.

Vatandaşın borcu

Muhalefet basın sık sık haber yapar, eleştirir…

Efendim, vatandaşın banka borcu 426 milyar lirayı bulmuş.

2002’de sadece 6.6 milyar liraymış, 64 kat artmış.

İyi, tamam, güzel de…

Borç, vatandaşın borcu…

Veren memnun, alan memnun!

Memnun ki, memnuniyetini her seçimde dile getiriyor.

111 ton dolar

Para sayılır da, tartılır mı?

Tartılır…

Ben değişik ülkelerde tartıldığını da gördüm.

Irak’ta, Suriye’de…

Paraları “pul” olunca, yol kenarında kurulan tezgâhlarda terazide tartarak para değiştirirlerdi.

Ancak sözünü ettiğimiz para, “dolar”!

Dünyanın en değerli parası…

Dolar, neden tartılsın ki?

Tartılmış…

Şunun için tartılmış.

Ülkemizde nereden geldiği belirlenemeyen 11.1 milyar dolar var ya, acaba biz bu 11.1 milyar doları tartarsak kaç kilo veya kaç ton gelir?

Hesap edilmiş…

100 dolarlık bir adet banknot 1 gram, 11.1 milyar dolar 111 ton!

111 ton dolar ülkemize resmi yolla girse, zaten kayıtlara geçer.

Kayıtlarda olmadığına göre, gözler, bu kadar doları nasıl görmez.

Durun bakalım, son yıllarda hiç eksik olmayan “nereden geldiği belli olmayan dolarların” altından kim veya kimler çıkacak?