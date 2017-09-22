Recep Öztürk KTO adaylığını resmen açıkladı

Körfez Ticaret Odası Başkanlığı’na aday olan Türköz İnşaat’ın sahiplerinden Recep Öztürk gerçekleştirdiği basın toplantısıyla adaylığını resmen açıkladı.

Körfez Ticaret Odası Başkan adayı Recep Öztürk bugün sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısıyla adaylığını resmen açıkladı. Bir önceki dönemde yönetim kurulu üyesi olan ve Körfez’de geniş bir kesim tarafından tanınan Türköz İnşaat’ın sahiplerinden olan Recep Öztürk’ün Yenikent Mahallesi Türköz Düğün Salonu’nda düzenlediği toplantıya Körfez Ticaret Odası üyeleri tarafından katılım yoğun olurken mevcut başkan Sibel Moralı’da Öztürk’e destek olmak için toplantıda hazır bulundu.

EL ELE VERİP ÇALIŞACAĞIZ

Programda açıklamalarda bulunan Başkan adayı Recep Öztürk, “Ülkemiz ve bölgemiz önemli bir süreçten geçiyor. Bu süreçte en büyük sorumluluk bizlere düşüyor. Aday olan tüm arkadaşlar olarak ortak hedefimiz girişimciliği destekleyen, tüccar ve sanayicilerimizin çalışma alanını genişleten, proje ve faaliyetler gerçekleştirmektedir. Bu hedefler doğrultusunda yapılacak olan kongreye talibim. Bizler odaya ne katkı sunacağız şöyle sıralayabilirim; odamızı dinamik bir yapıya kavuşturacağız. Üyeleri adına daima soran, sorgulayan, kendini güncelleyen modern Türkiye’ye yakışır bir oda için ele ele verip çalışacağız” şeklinde konuştu.

BİR ARAYA GETİRİCİ OLMALI

Konuşmalarına devam eden Öztürk, “Odamızın sorunlarını paylaşan ve sorunlara çözüm üreten katılımcı bir topluluk haline getireceğiz. İhracat yapan ve yapmak isteyen üyelerimizi tespit edip kendilerine gerekli tüm desteği sağlayacağız. Yeni pazarlar bulabilmeleri için diğer ülkelerin ticaret odaları ile iletime geçip ticari geziler düzenleyeceğiz. Asla bölgesel ayrımcılık yapmadık ve hiçbir zamanda yapmayacağız. Tek amacımız üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda oda olarak hizmet kalitesini en üst düzeye çıkartmaktır. Hepimiz insan odaklı çalışacağız. Tüm aday arkadaşlarımızın seçim çalışmaları oda üyelerimizi ayrıştırıcı değil bir araya getirici olmalıdır” dedi.

RECEP ÖZTÜRK KİMDİR ?

Recep Öztürk 1972 Keban doğumlu. Evli ve 2 çocuk babası. Süleyman Demirel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu 20 yıldır İnşaat Mühendisliği yapıyor. Hayatını büyük bir bölümünü Körfez’de geçirdi. Türköz İnşaat’ın sahipleri arasında yer alıyor. Ahmet HAZER