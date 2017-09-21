Recep Türköz adaylığını açıklıyor

KTO'da ilk adaylık açıklaması Recep Öztürk'ten

Körfez Ticaret Odası başkan adayı Recep Öztürk, yarın (22 Eylül) resmi adaylık açıklamasını yapacak. Bir önceki dönemde yönetim kurulu üyesi olan ve Körfezde geniş bir kesim tarafından tanınan Recep Öztürk, aynı zamanda Türköz İnşaat’ında sahibi. Uzun bir süredir seçim çalışması yapan Recep Öztürk, 7 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan seçimlerle alakalı yarın saat 09.45’te Derince Yenikent Mahallesi’nde bulunan Türköz Düğün Salonu’nda KTO adaylığını açıklayacak.