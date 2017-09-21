Recep Türköz adaylığını açıklıyor

Körfez Ticaret Odası başkan adayı Recep Öztürk, yarın (22 Eylül) resmi adaylık açıklamasını yapacak. Bir önceki dönemde yönetim kurulu üyesi olan ve Körfezde geniş bir kesim tarafından tanınan Recep Öztürk, aynı zamanda Türköz İnşaat’ında sahibi. Uzun bir süredir seçim çalışması yapan Recep Öztürk, 7 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan seçimlerle alakalı yarın saat 09.45’te Derince Yenikent Mahallesi’nde bulunan Türköz Düğün Salonu’nda KTO adaylığını açıklayacak.
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Yorumlar
Korfez
21 Eylül 2017 Perşembe 13:00
13:00
Korfez icin cok iyi bir karar Allahin izniylede kazanicaktir...
Körfezli
21 Eylül 2017 Perşembe 12:58
12:58
Körfez aradığı başkanını bulacak inşallah
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