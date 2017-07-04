Referandum gayrimeşru oldu!

Kılıçdaroğlu'ndan flaş referandum açıklaması!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 20. gününde İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde basına yaptığı açıklamalarda "Mühürsüz seçimle ilgili referandum yapmıştık. Bu referandumda, maalesef Yüksek Seçim Kurulu’nun almış olduğu karar nedeniyle referandum gayrimeşru hale geldi. Dilekçemizi hazırladık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuruyoruz ve ilk imzamı da buraya atıyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Bugün dilekçeler gönderilecek" ifadelerini kullandı.