Referandum sonrası tufan!..

Mustafa Küpçü

Ekonomi uzmanları; “Siyasi iktidar, REFERANDUM öncesi, bol kepçeden dağıtıyor” diyorlar!

Yıllardır masal gibi anlatılan “Emekliye Promosyon” olayı aylardır dillendiriliyor. Şimdi, Referandum arifesinde ve olasılıkla Mart ayında emekliler, 3 yıl için 300-375-450 TL. kadar promosyon alacaklar. Ancak, bazı koşulları var!

Bankaya en az 2 otomatik ödeme talimatı verecek!

Bu nedenle kredi mevduat hesabı açacak!

3 yıl hesabını başka bir bankaya taşıyamayacak.

Başka?

Evde torun bakan büyükannelere ayda 420 TL. civarı bakım ücreti ödenecek. Şimdilik İstanbul-Bursa’da toplam 5 bin aileye.

Başka?

Genç işçi istihdam eden işverene, ücretin yarısı kadar destek sağlanacak.

Başka?

ÖTV, KDV ve Damga Vergisinde indirimler yapılıyor. Ama vatandaşın gelir durumuna göre “Adil mi?” orası şüpheli!

Örneğin; beyaz eşyada ÖTV sıfırlanıyor. Ama 30 Nisan’dan sonra yeniden yüzde 7 ÖTV alınacak! (Referandum kampanyası böyle olur!)

Mobilyada yüzde 18 olan KDV, Nisan sonuna kadar yüzde 8’e indirildi!

Amma… gezinti gemileri, yatlar, kotralar ve teknelerden alınan yüzde 6.7 oranındaki ÖTV –süre sınırlaması olmadan!- sıfırlanıyor!..

Konutta da binde 9.48 olan Damga Vergisi –süresiz olarak- kaldırılıyor!

Peki, ülke ekonomisi gerçekten iyi bir durumda mı?

Türkiye, küresel ekonomik düzenin bir parçası haline gelmiştir. Her geçen gün yabancı şirketler çoğalıyor. Bankalarımız, sigorta şirketlerimiz hatta borsamız büyük ölçüde yabancıların elinde artık!

Ekonomik düzenin rotasını “egemen güçler” belirliyor!

Ve ülke ekonomisindeki hareketlilik, gelişme, büyüme, büyük ölçüde bu yabancı şirketlerin himmetine kalmış!

Örneğin; yabancıların bir ülkede yatırım yapması için 3 “Derecelendirme Şirketinin” raporlarına bakıyorlar. Son olarak Fitch, “yatırım yapılabilir ülke” değerlendirmesinde Türkiye’nin notunu kırdı!

Neden?

Siyasal yaşam, bir “çatışma ortamına” dönüşmüş! Sözlü ve silahlı tehditler, kutuplaşmalar, Referandum öncesi, sırası ve sonrasında büyük toplumsal olaylara gebe gibi görünüyor.

Terör artık her yerde!

Türkiye’nin iç ve dış borçları hızla artıyor,

2017 bütçesinde yatırıma kaynak yok!

2016 yılında 56 milyar dolar dış ticaret açığı, 27 milyar lira Bütçe açığı var. Borç bulmak giderek zorlaşıyor,

Yılda ortalama 50-54 milyar lira borç faizi ödeniyor! 2003-2016 yılları arasında toplam 707 milyar lira borç faizi ödenmiş!

Enflasyon yükseliyor,

İşsizlik artıyor,

Türk tavuk pazarının lideri Banvit bile “Brezilya-Katar” ortaklığına satılmış. Ekonomi uzmanı Güngör Uras; “Yağ Amerikalılardan, çorba Japonlardan, piliç Brezilyalılardan. Biz n’apıcaz a’bicim?” diye yazmış( 11.1.2017 milliyet)

diye yazmış( 11.1.2017 milliyet) Bankalar 2016 sonu itibariyle 412 şube kapatmış, 4 bin 506 kişi işsiz kalmış.

Vatandaş aldığı konut ve araç kredilerini ödeyemiyor, bankalar emlak zengini oluyor!

Bunlar bir yana, ABD’nin önemli dergilerinden Forein Policy’nin yaptığı “2017’nin 10 çatışma alanı” değerlendirmesinde, Türkiye, Suriye ve Irak’ın ardından 2. Sırada yer alıyor!

Ve biz yabancıların yüksek faizli kredisi, yabancı inşaat şirketlerine 25-30 yıl işletmeleri ve belli sayıda araç geçişi garantili köprü ve otoyollar yaptırıyor, bu yol ve köprülerde vatandaşın soyulmasına kulak tıkıyor, bu bununla övünüyoruz!..

“Türkiye sınıf atladı” diyor bir siyaset dehası!

İnanıyor musunuz?

Referandum sonrası “ACI REÇETE” ye hazır mısınız?