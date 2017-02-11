  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Kocaeli : 3 °C
  • İstanbul : 6 °C
  • Sakarya : 3 °C

Referandum tarihi kesinleşti!

»
Referandum tarihi kesinleşti!
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Anayasa değişikliği halk oylamasının Kurulumuzun 11 Şubat 2017 gününün 74. sayılı kararıyla 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir" dedi.

YSK Başkanı Sadi Güven referandum tarihini açıkladı. Anayasa Değişikliği Kanu'nun Resmi Gazetenin 11 Şubat 2017 tarihli 29976 sayılı nüshasında yayınlandığını belirten Güven, "3376 sayılı Anayasa değişikliklerinin halk oyuna sunulması hakkındaki Kanun'un 2'nci maddesinde anayasa değişikliğinin -halk oylaması, ilgili anayasa değişikliği kanunun Resmi Gazetede yayımını takip eden 60'ıncı günden sonraki ilk Pazar günü yapılır- hükmüne yer verilmiş olup, bu hüküm çerçevesinde anayasa değişikliği halk oylamasının Kurulumuzun 11 Şubat 2017 gününün 74.sayılı kararıyla 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir" diye konuştu.

 

"Yurt içinde kurulacak sandık sayısı yaklaşık 164 bin"

Seçmen ve sandık sayıları hakkında da bilgi veren Güven, "Bugün itibariyle yurt içi seçmen kütüğüne kayıtlı seçmen sayımız 55 milyon 336 bin 960, yurt içinde kurulacak sandık sayısı yaklaşık 164 bin, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmen sayımız 2 milyon 929 bin 389'dur. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlere halk oylamasında 57 ülke 119 temsilcilikte ve 32 gümrük kapısında kurulacak sandıklarda oy kullandırılması planlanmaktadır. Belki birkaç ülke ve temsilcilikte değişiklik yapabiliriz. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin gümrük kapılarında veya yurt dışı temsilciliklerde kurulan sandıklarda oy kullanması arasında hiçbir fark bulunmadığından, yurt dışı seçmen kütüğü bu seçimde tek seçim çevresi olarak oluşturulmuştur. Böylece yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler bağlı bulundukları temsilcilik görev çevrelerinde kurulan sandıklarda veya oy verme günlerinde bulundukları yerlerdeki temsilciliklerde kurulan sandıklarda oylarını kullanabileceklerdir" ifadelerini kaydetti.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarhan: Acaba hangi kıyıyı beğendiniz de...10 Şubat 2017 Cuma 10:26
  • Serpil Yılmaz: Artık sahaya çıkma zamanı10 Şubat 2017 Cuma 10:25
  • AKP'li vekil ile CHP'li vekil arasında gerginlik!10 Şubat 2017 Cuma 09:10
  • BM Genel Sekreteri Guterres Türkiye’ye geliyor10 Şubat 2017 Cuma 08:26
  • Toplumsal ayrışma bakın hangi boyuta geldi?09 Şubat 2017 Perşembe 17:15
  • Ümit Kocasakal'dan, AKP'li başkan için suç duyurusu09 Şubat 2017 Perşembe 13:17
  • Hürriyet, kirliliğin peşini bırakmıyor09 Şubat 2017 Perşembe 12:46
  • CHP yeni halk kahramanını tanıttı!09 Şubat 2017 Perşembe 11:43
  • SP’li Özalay, Başkan Yıldırım'ı ziyaret etti09 Şubat 2017 Perşembe 10:20
  • Bu iki bakanlık neden var?09 Şubat 2017 Perşembe 09:39
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim