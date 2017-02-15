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Referandum ülkenin bir üst lige çıkması için yapılacak

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Referandum ülkenin bir üst lige çıkması için yapılacak
AKP Karamürsel İlçe Teşkilatı’nın 82. Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisinde konuşan İsmail Yıldırım, “Halk oylaması ülkemizin bir üst lige çıkması, daha müreffeh bir ülke olması için yapılacak” dedi

AKP Karamürsel İlçe Teşkilatı 82. Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisini Karamürsel Altınkemer Kültür Merkezinde gerçekleştirdi. Danışma meclisine Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AKP İlçe Başkanı Recep Demirel, SKM Başkanı Mecit Erdoğan, AKP İl Başkanı vekili ve Teşkilat Başkanı Mustafa Kocaman, AKP İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin, AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Adem Özgüneş, AKP Meclis üyeleri, ilçe teşkilatının tüm üyeleri, SKM yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

 

“KENDİMİZDEN EMİN OLMALIYIZ”
İsmail Yıldırım danışma meclisinin sonunda yaptığı konuşmada, “Önümüzde bir halk oylaması var. Bu halk oylamasının neden ve niçin yapıldığı ile ilgili bir soru işareti yok. Bu halk oylaması ülkemizin bir üst lige çıkması için daha müreffeh bir ülke olması için yapılacak. Bir sistem değişikliği yapılmayacak. Ülkemizin ayağına pranga gibi yapışmış olan sıkıntılardan kurtulması için bir değişiklik yapılacak. Karşı cenah toplumu germek için her türlü eylemi yapacak.
Biz iktidarız, biz güçlüyüz. Bizler sakin, sebatlı ve kendimizden emin olmalıyız.
Ama unutmamalıyız ki sandık sandıktır” dedi.

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