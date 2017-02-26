Referanduma bir de bu açıdan bakın

Mehmet Özmen

16 Nisan’da bir referandum yapılacak. Elbette önemli bir konu. Fakat bu seçimde ‘evet’ ya da ‘hayır’ kararını vermeden önce her şeyi iyi düşünmek zorunda olduğumuz bir gerçek. Bana göre meseleyi ele alırken özellikle siyaset tarihimizin 1980 sonrasına şöyle bir göz atmakta fayda olacağını düşünüyorum.

12 Eylül 1980’de ülkeyi çok geriye götüren bir darbe yaşandı. Bu olayın 3 yıl sonrasında ANAP kuruldu ve Turgut Özal liderliğinde girdiği ilk seçimden tek başına iktidar olarak çıktı. Fakat seçimlerin ardından dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile Başbakan Turgut Özal arasında büyük sorunlar yaşandı.

Sonra cumhurbaşkanı seçilen Özal ile kendisinden sonraki ANAP Genel Başkanı ve Başbakan olan Mesut Yılmaz arasındaki sürtüşmeleri iyi hatırlayın…

Ya da Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in, Başbakan Tansu Çiller’e söylediği şu meşhur sözü anımsayın:

“Seni camdan aşağı atarım…”

Yine eskilere gidelim. Refah-Yol iktidarının başbakanı merhum Necmettin Erbakan’ın istifası sonrasında Cumhurbaşkanı Demirel’in hükümeti kurma görevini Tansu Çiller yerine partisiz, bağımsız milletvekili Yalım Erez’e vermesi.

Tamam, Demirel’in böyle bir zorunluluğu yoktu, fakat geçmişteki teamüller ortadayken böyle bir karar alması, hala “Böyle emrettiler, o da yapmak zorunda kaldı” şeklinde yorumlanıyor.

Tabi bir de anayasa kitapçığı hatıramız var…

Allah bir daha yaşatmasın, neydi o günler öyle…

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in, toplantı sırasında Başbakan Bülent Ecevit’in yüzüne fırlattığı o anayasa kitapçığı memleketi ne hale getirmişti. Yazar kasalar havada uçuşmuş, ülke bilmem kaç kat fakirleşmiş, merhum Sabancı bile, “Vah vah vah memleketime” demekten kendini alamamıştı.

Aynı Ahmet Necdet Sezer, sadece AK Parti hükümetinin işini zorlaştırmak adına elinden geleni ardına koymamış, alınan her Meclis kararını ya veto etmiş ya da onaylamak zorunda olduğu için son saniyelere kadar bekletmişti.

Kısacası ülkeye zaman kaybettirmekten başka bir hüneri olmamıştı. Ne Bülent Ecevit, ne Abdullah Gül, ne de Tayyip Erdoğan kendini Sezer’e beğendirememişti.

İşte o meşhur cumhurbaşkanlarımız ülkemize huzurun en gerekli olduğu zamanlarda işi yokuşa sürmekte beis görmemişler. Cumhurbaşkanları ile başbakanlarımız arasında yaşananlar memlekete hep zaman kaybettirmiş. İleri adımlar atılmak istenirken kimileri de hükümetlerin başına çorap örmenin gayreti içine girmiş. Zira anayasa kitapçığını başbakanın kafasına atmanın memlekete neler kaybettireceğini sokaktaki çocuk bile tahmin edebilecekken, koca bir cumhurbaşkanının düşünememiş olması neredeyse namümkündür…

Tabi bu kitapçık meselesinin ışığında bir feraset örneğini de vermeden geçemeyeceğim.

Malum, Refah-Yol iktidarı sadece 11 ay sürdü. Bu zaman zarfında Erbakan ülkeyi ve ekonomisini adam etmeye başlamıştı ki, 28 Şubat patlak verdi. O büyük insan darbe tehditleri altında, silahların gölgesinde memleketi yönetmeye çalışırken bir kere olsun ülkeyi sıkıntıya sokacak bir kelamı ağzından çıkarken gördünüz mü? Erbakan Hoca beyanlarında her defasında, “Hükümetimiz, ordumuz, devletimiz, milletimiz bir ve ayaktadır” diyerek olayların ülkeye zarar vermemesini sağlamaya özen gösterirdi.

Fakat kendisinden sonraki hükümetlerde bu durum böyle olmadı. Kitapçık olayında toplantıda yaşananların tamamının medya önünde bizzat başbakan tarafından anlatılması da devlet adamlığının hangi durumu ile izah edilebilir, orasını çok bilemiyorum…

Kısacası ülke yönetimlerinde cumhurbaşkanları ile başbakanlar arasında yaşanan çatışmalar, şahsi meseleler Türkiye’ye başta zaman olmak üzere çok şeyler kaybettirmiş. Sanıyorum bu durumu muhalefet partileri de kabul edecektir. Dolayısıyla yapılmak istenen anayasa değişikliğinin bir yerde ülkeye kaybedilen zamanı kazandıracak özellikte olduğunu düşünüyorum.

Zira devlette çok başlılık gerçekten olmaz. Her kafadan ayrı bir sesin çıktığı ülke olmak, öyle birilerinin söylediği gibi ‘demokrasi’ ile değil, ancak ‘Saldım çayıra Mevla’m kayıra’ sözü ile izah edilebilir. O yüzden meselenin biraz da bu açıdan ele alınması gerektiği kanaatine sahibim…