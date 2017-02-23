Referanduma "Evet" diyen o ülkeye bir bakın...

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, Kozluk ve 28 Haziran Mahallesinde bulunan vatandaşa referandum da evet diyen Azerbaycan’ı örnek göstererek hayır denmesi gerektiğini anlattı

Cumhuriyet Halk Partisi,(CHP) İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya dün Kozluk ve 28 Haziran Mahallesi’nde bulunan vatandaşa referandum da neden hayır denmesi gerektiğini anlattı. Çalışmaya Küçükkaya ile birlikte 28 Haziran mahalle temsilcisi Nagip Çiçek, CHP eski ilçe başkanı Selman Yıldırım, Kocaeli Büyükşehir Meclis Üyesi Özcan Özer, CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Devrim Bal ve CHP Eski İl Gençlik Kolları Başkanı Umur Bakkal katıldı.

“İŞSİZLİK %12 SEVİYESİNDE”

En önemli sorunumuz Başkanlık sistemi mi? diye soran Küçükkaya, “Ülkemize tek adam dayatmasını getirmek istiyorlar. Ekonomik kriz kapımızda, işsizlik % 12 seviyesinde, üniversite mezunu olup da iş bulamayanların oranı ise korkutucu boyutlara ulaşmış % 26 seviyesinde. Şimdi sizlere sormak istiyorum bir tane hükümet yetkilisi çıkıp da işsizliği bitireceğiz diyor mu? Eğer diyor ve de bu rakamları aşağıya çekiyorlarsa susacağım ama demiyorlar” dedi.

“AZERBAYCAN GİBİ Mİ OLMAK İSTİYORSUNUZ?”

Referandumda evet diyen Azerbaycan’ı örnek gösteren Küçükkaya, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva’yı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atadı. Böyle bir sistem nasıl olur diyorsunuz. Demokrasi bu kadarsa bu kadar da bir sistem olur. İtiraz edecek bir makam söz konusu olamaz. İtiraz edecek bir kitleden de bahsedemezsiniz. Ne kadar demokratik olduğu, ne kadar insan haklarına saygılı olduğu, ne kadar haklara özgürlüklere saygılı olduğu tartışılabilir. Eşiydi, şimdi birinci derecede başkan yardımcısı oluverdi sayın hanımefendi. Şimdi sizlere sormak Azerbaycan gibi mi olmak istiyorsunuz? diye konuştu. Selin BECER