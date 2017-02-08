Referandumda en çok ‘evet’ Kandıra’dan çıkacak

Kandıra Belediyesi’nin şubat ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Ünal Köken, referandum çalışmalarının mart ayı meclis toplantısına kadar başlayacağını belirterek, “Amacımız ilçemizi en yüksek evet oranına ulaştırmak” dedi.

Kandıra Belediyesi’nin şubat ayı meclis toplantısı Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken başkanlığında yapıldı. 8 gündem maddesinin görüşüldüğü mecliste Çarşı Mahallesi, Park Sokak , Mimoza Sokak ve Kırçiçeği Sokak arasında kalan çocuk bahçesi alanına şehit Abdülsamet Özen’in isminin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

“SAYGI VE SEVGİ ÇERÇEVESİNDE”

Dilek ve temenniler kısmında referandum çalışmalarıyla ilgili konuşan Başkan Köken, “Mart ayı meclis toplantımıza kadar referandum çalışmalarımıza başlamış olacağız. İlçemizdeki referandum çalışmalarını saygı ve sevgi çerçevesinde gerçekleştireceğiz. Demokrasi çerçevesinde yürüteceğimiz çalışmalarda amacımız Kandıra’mızda en yüksek evet oranına ulaşmak olacaktır” şeklinde konuştu.