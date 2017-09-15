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Rehavete kapılmamamız lazım

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Rehavete kapılmamamız lazım
KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu işsizlik, bütçe ve ödemeler dengesi rakamlarına ilişkin olarak “Yaz rehavetine kapılmamız lazım.” değerlendirmesini yaptı.

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Merkez Bankası ve TÜİK tarafından açıklanan ve Türkiye ekonomisi için büyük önem taşıyan işsizlik, bütçe ve ödemeler dengesi rakamlarına ilişkin olarak “Yaz rehavetine kapılmamız lazım.” değerlendirmesini yaptı.

DENK BÜTÇE YAPMAK GEREKİYOR

İşsizliğin yüksek işgücüne katılım oranı ve Suriyelilerin etkisi ile yatay seyrettiğini söyleyen Başkan Zeytinoğlu, dış ticaret açığı ve döviz kurunun cari açığı beslediğini söyledi. Cari açığın gerilemesi için ihracata ivme kazandırmak gerektiğini vurgulayan Zeytinoğlu, yüksek katma değerli ürün ihracatına ağırlık vermenin daha da önem kazandığını söyledi. Bütçe disiplininin sürdürülebilir ekonomik istikrar açısından önemine işaret eden Ayhan Zeytinoğlu, ağustosta verilen bütçe açığının konjonktürel bir nedene dayandığını, ekonominin canlanması için gösterilen çabaların bütçe açığını artırdığını, ancak aylık bazda da olsa denk bütçe yapmak gerektiğini vurguladı.

 

Başkan Zeytinoğlu’nun bugün açıklanan ekonomik göstergelere ilişkin olarak değerlendirmeleri şöyle:  

 

İşsizlik

“Haziran ayından itibaren işsizliğin duraksamaya girdiğini görüyoruz. Arındırılmış rakamlar ise işsizlik oranımızda gerilemenin devam ettiğini gösteriyor. İkinci çeyrek büyüme rakamlarından işsizliğin haziran ayında tek hanelere inmesini bekliyorduk. Ancak işgücüne katılım oranının artması ve Suriyelilerin etkisi ile işsizlik oranının yatay seyretmesine neden oldu. Bundan sonraki aylarda genel trende göre işsizliğin tekrar yükselişe geçmesini bekliyoruz.

                                                  

Genç işsizlikteki artışı endişe verici görüyoruz. Burada sosyolojik bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Yaratılacak olan istihdamın kalıcı olmasını ve nitelikli işgücünü istihdam edecek şekilde olmasını hedeflemeliyiz.

 

Cari açık

Cari açıkta dış ticaret dengesinden ötürü hafif artışlar başladı. Malum temmuz ayında son yılların en yüksel dış ticaret açığını vermiştik. Döviz kuru da cari açığı besliyor. Turizm gelirlerimiz de hala 2015, 2014 yıllarının gerisinde. Dolayısıyla yıllık cari açık 37,1 milyar dolara yükseldi. Ancak ağustos ayından itibaren cari açığın yatay seyredebileceğini bekliyoruz. Finansman tarafına baktığımızda ise temmuzda resmi rezervlerde ciddi bir azalış olduğu dikkat çekiyor. Bu yıl net hata/noksandan da bir katkı gelmediğini, tam tersine çıkış olduğunu görüyoruz.

 

Bütçe

Bütçede ağustos ayında 874 milyon TL açık verdik. Maliye Bakanımızın açıklamalarından bu açığın kurban bayramı nedeniyle emekli maaşlarının öne çekilmesinden kaynaklandığını görüyoruz. Bu yıl ekonominin canlanması için alınan tedbirlerin ve yatırım harcamalarının maliyetinin, bütçe verilerimizi olumsuz etkilediğini biliyoruz. Enflasyonun üzerindeki gelir artışını olumlu değerlendiriyoruz. Ancak gider tarafında daha dikkatli olarak hedefimiz her zaman söylediğimiz gibi aylık bazda dahi olsa denk bütçe olmalı. Bakanımızın 2018 bütçesinde kamu harcamalarında önemli sınırlamalar getirileceğine yönelik açıklamalarından memnuniyet duyuyoruz. “

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