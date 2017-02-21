Rekor üstüne rekor…

Hakan Yağcıoğlu

Kocaelispor pazar günü rekor denemesi yapacak…

20 bin bir kez daha aşılacak…

Şu ana kadar bu konuda verilen tüm sözler tutuldu…

Ancak bunu yönetim tek başına başaramaz…

Herkesin destek vermesi lazım…

Haydi bakalım Kocaelisporlular…

Gösterin kendinizi!..

Sözde değil, özde Kocaelisporlu olduğunuzu, bu takımın devrimin takımı olduğunu, bu kentin isyan kenti olduğunu cümle aleme gösterin…

Süper Lig takımları 300-500 kişiye oynarken, sizler sürekli 10 bin ortalama tutturarak gönlümüzü fethettiniz ve diğer takımları dize getirdiniz…

Şimdi haydi bakalım gösterin bir kez daha Kocaelisporlunun ne olduğunu…

Taraftarlık pazara değil mezara kadardır…

Bu takım öyle ya da böyle 2.Lig’e çıkacak gibi gözüküyor…

Ya direkt…

Ya da Play-Off’tan…

Ama direkt çıkma şansı hayli arttı…

Her türlü sıkıntıya rağmen yoluna devam ediyor…

her şeye göğüs gererek birlik ve bütünlük içerisinde yol alıyor…

Huzurun sağlandığı ortamda başarı da geliyor…

Millete kendimizi güldürmeden, barış ve birlik içerisinde mutlu sona ulaşalım…

Başka Kocaelispor yok…

TÜFAD bir başka…

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirer hocam yine mükemmel bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor…

Eskileri hatırlatan nostalji geceleriyle spor sivil toplum örgütleri içerisinde gerçekten öne çıkan, benim hayatımda önemli yeri olan Remzi hocam, 1 Mart’ta da yine güzel bir organizasyona imza atacak…

Hazırlıklar şimdiden sürüyor…

Hakem camiasından da isimler o gecede olacak…

Mete abi…

Fahri hocam..

Erol Arığ hocam…

Çok mutlu bir geçe yaşayacağımız şimdiden belli…

Sürpriz bir hediye de hazırlandı…

Benden söylemesi…

Kaçırmayın…

1 Mart Üsküdar Faciası da anılacak ve The Ness Otel unutulmaz bir gece yaşayacak…