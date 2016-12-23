Rektör Hülagü, fakülte toplantılarına katıldı

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Kurul Toplantısı'na katıldı.

Anıtpark Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantılarda ilk olarak Mimarlık ve Tasarım Fakülte Kurulu'na katılan Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde 2016 yılında bilimsel başarı gösteren öğretim üyelerine belge takdim etti. Dekan Prof. Dr. Nezihi Köprübaşı ile Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Oya Şenyurt'un fakültenin kuruluşu ve şu anki durumu ile ilgili yaptıkları sunumun ardından Hülagü, akademisyenlere seslendi.

KULLAR BÖLGESİ

Fakülte ve üniversite olarak gelişmek ve güçlenmek için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Hülagü, akademisyenlerin sorularına da yanıt verdi. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kurulunda ise Dekan Prof. Dr. Nigar Pösteki, fakülte ile ilgili yaptığı sunumunun ardından Rektör Hülagü, önümüzdeki yıl Kullar bölgesine taşınacak olan fakültenin her yönüyle daha iyi duruma geleceğini söyledi. Fakültenin yeni yerinde akademisyenlerin istekleri ve ihtiyaçlara göre yapılandırılacağını sözlerine ekledi.