Rektör Hülagü projeleri anlattı

Akademik Kurul Toplantısına katılan Rektör Prof. Dr. Hülagü, 2016 yılının ülke olarak zorlu geçtiğini, yeni yılın ülkemiz için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016 Akademik Kurul Toplantısı’na katıldı. Tıp Fakültesi konferans salonunda yapılan toplantıda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk ile akademisyenler hazır bulundu.

HASTANE GELİRLERİ ARTTI

Akademik Kurul Toplantısı’nda ilk olarak Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan, fakültenin durumu, akademik kadro, öğrenci sayısı, akademik başarı kaydeden akademisyenler ile Tıp Fakültesi’ne yönelik projelerden bahsetti. Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk ise, 2016 yılında yapılanlar ile ilgili bilgiler vererek, 2017 yılında yapılacak çalışmalara değindi. Hastanenin şu anki durumu, yıllara göre verilerden bahsetti. Poliklinik, ameliyat hizmetlerine değinen Prof. Dr. Cantürk, 2016 yılında hastane giderleri azalırken gelirlerin arttığını söyledi.

PROJELERDEN BAHSETTİ

Tıp Fakültesi Akademik Kurul’da, akademisyenlere seslenen Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü ise Kocaeli Üniversitesi olarak 2016 yılında tamamlanan, devam eden ve önümüzdeki aylarda faaliyete geçirilmesi planlanan projelere değindi. Şubat ayında inşaatına başlanması planlanan yeni poliklinik binası ile araştırma laboratuvarlarının tek çatı altında toplayacak olan merkez gibi projelere değinen Hülagü, yeni kurulan fakültelerden, üniversitenin uluslararasılaşmasında önemli rolü olacak YÖS sınavını üniversitelerin yapmasının avantajlarından bahsetti.

“2016 YILI ZORLU GEÇTİ”

Kocaeli Üniversitesi Vakfı’nın güçlendirilmesine katkı sunacak KOÜSTORE ile Üniversiteli Pazarı Projesi, KOÜ Kültür Evi kursları ve Körfez, Hereke, Kandıra, Kullar gibi ilçelerde yapılacak bina ve yerleşkeler ile ilgili bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Hülagü, 2016 yılının ülke olarak zorlu geçtiğini, yeni yılın ülkemiz için hayırlı olması temennisinde bulundu. Toplantıda son olarak, akademisyenler soru ve görüşlerini bildirdi.