Rektör Hülagü, STK'larla buluştu

Kentimizin en önemli dinamiklerinden bir tanesi olan Kocaeli Üniversitesi, Sadettin Hülagü önderliğinde sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek, öneri ve istekleri dinledi, yaklaşan projeleri aktardı

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü’nün girişimleriyle kentimizin önemli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Kocaeli Üniversitesi Senato Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Çakır, Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Prof. Dr. Ahmet Küçük ve Genel Sekreter Dr. Fatih Akbulut hazır bulundu. Toplantı kapsamında sivil toplum kuruluşlarına, üniversite ve sürdürülen önemli akademik çalışmalarla ilgili bilgi verilirken, STK'ların öneri ve istekleri de, dikkatlice dinlenerek üretilebilecek çözümler konusu masaya yatırıldı.

HÜLAGÜ: EVİNİZE HOŞGELDİNİZ

Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü tarafından gerçekleştirilen bir konuşma ile başlayan toplantıda Hülagü sözlerine katılan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederek başladı. Hülagü konuşmasında: “Burası kendi eviniz ve kendi evinine hoş geldiniz. Bu gerçekleştirdiğimiz toplantıyı gecikmiş bir toplantı değerlendiriyorum. Kentimiz sivil toplum kuruluşları üniversitemizde yaptıklarımızı, planlarımızı aktarmamız durumunda eminim ki bizlere çok önemli katkılar sağlayacaklardır. 2014 yılının sonunda göreve geldiğimizde “halka hizmet, hakka hizmettir” düsturu ile hareket ettik ve sizlerin de katkısıyla aynı yolsa ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

TÜRKİYE’DE BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Kocaeli Üniversitesi olarak fakülteleşmeye büyük önem verdiklerini belirterek sözlerine devam eden Prof. Dr. Hülagü, fakülte sayısının 18 olduğunu ve bu sayıyı arttırmak yönünde çok ciddi planlar gerçekleştirildiği bilgisini aktardı. Hülagü: Özellikle genç akademisyenlerimize, onların yurt dışında eğitim almalarına yönelik bir proje geliştirdik. Bunu Türkiye'de yapan ilk üniversite biziz. Genç akademisyenlerin gelişmesi, gelecekte üniversitemize katkı sunmaları ve üniversitemizi daha ileriye taşımaları için önemli bir konu" açıklamasında bulundu. Uluslararası öğrencilerin sayısını her geçen gün arttırdıklarını ifade eden Prof. Dr. Hülagü, şu an 1500 uluslararası öğrenci bulunduğunu ve bu sayıyı 5000 bine çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

İŞ BİRLİKLERİ, PROTOKOLLER, EĞİTİMLER

Uluslararası İlişkiler Birimi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı gibi üniversitemizin önemli birimlerinde yenilikler yaptıklarını ve öğrencilerin daha kaliteli eğitim ve hizmet almalarına yönelik çeşitli projeleri de hayata geçirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Hülagü, üniversite vakfı olarak 500 öğrenciye burs sağlandığını ve bu sayıyı arttırmaya yönelik de çalışmaların devam ettiğini söyledi. Kocaeli Üniversitesi'nin kent ile bütünleşmesinde önemli katkı sunan sanayi ve yerel yönetimlere yönelik iş birlikleri ve protokoller yaptıklarını, çeşitli eğitimler düzenlediklerini sözlerine ekleyen Rektörümüz Prof. Dr. Hülagü, üniversite olarak 418 bilimsel projeye imza atılarak bu konuda da önemli mesafe kat ettiğimizi dile getirdi.

KOÜ HASTANESİ’NE DEVASA PROJELER

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne yönelik yapılan ve kısa zamanda faaliyete geçecek çok sayıda proje geliştirdiklerini de söyleyen Hülagü, en başta hastanenin borç düzeyinin sürdürülebilir seviyeye geldiğini, bunun dışında hem fiziki olarak hem alt yapısal olarak da pek çok yeniliğe imza attıklarını belirtti. AMATEM, yeni polikilinik binası, merkez laboratuvar, Tıbbi Yaşlı Bakım Merkezi gibi önemli merkezlerin de kurulmasıyla bölgenin en önemli ve söz sahibi sağlık kampüslerinden bir tanesi konumuna geleceklerinin de müjdesini verdi. Öte yandan kültürel sorumlulukları olduğuna da değinen Hülagü: "Üniversite olarak ilkini 31 Mart'ta yapacağımız 'Balkanlarda Gönül Suntanları" adlı sempozyum gerçekleştireceğiz. Yılda dört defa yapmayı planladığımız sempozyumlarda geçmişte balkanlarda yaşamış, kültürümüze ve toplumumuza önemli katkılar sunmuş isimleri tanıtmayı hedefliyoruz" dedi.

HALEP’E YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Kocaeli Üniversitesi’nde eğitim gören gençlerim gençlerin hem konaklama hem de kültürel faaliyetlere katılmasına olanak sağlamasına yönelik yapılacak merkezlerden bir tanesinin Umuttepe Yerleşkesi'nde yapılmasına yönelik proje geliştirdiklerini de anlatan Hülagü, hem üniversitemizin lisanslı ürünlerinin yer alacağı KOUSTORE hem de gençlerimizin çeşitli alışveriş yapmalarına olanak sağlayacak olan Üniversiteli Pazarı'nın da kısa süre sonra faaliyete geçeceğini vurguladı. "Kocaeli Üniversitesi olarak Halep'te yaşanan drama seyirci kalamazdık. Bizler de üniversite olarak oradaki insanların yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek adına kampanyamızı başlattık" diyerek konuşmasını sonlandırdı. Daha sonra STK’ların isteklerini ilgiyle dinleyen Prof. Dr. Sadettin Hülagü çözümler için çalışmalara katkı sözü verdi.