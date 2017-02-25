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Remziye Avcı vefat etti

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Remziye Avcı vefat etti
İzmit Yeşilova Mahallesi Ebedi Sokak adresinde ikamet eden SSK emeklisi Abdullah Avcı’nın eşi Remziye Avcı (61) beyin kanaması nedeniyle vefat etti.

Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Remziye Avcı’nın cenazesi Yeşilova Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.

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