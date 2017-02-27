Rıdvan Şükür, Aydos’ta koştu

Dağcı ve doğa sporcusu Rıdvan Şükür, Geleneksel Aydos patika Koşusu’na katıldı.

Rıdvan Şükür, Kartal Belediyesi ve Team Kronos tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Herkes için spor Federasyonu tarafından da desteklenen geleneksel Aydos Patika koşusunda Doğa tutkunu dostları ile 9,5 kilometrelik orman içi parkurda koştu. İstanbul’un Anadolu yakasındaki en yüksek yeri Aydos ormanında düzenlenen geleneksel patika koşusunun 1. ayağına katılan olan Rıdvan Şükür, doğa tutkunu birisi olarak, Aydos’ta güzel bir hafta sonu etkinliği yaşadıklarını söyledi, ayrıca İstanbul’un en yeşil köşelerinden Aydos ormanlarında koşmanın farklı bir duygu olduğunu, kendisinin bu parkurdan keyif aldığını belirtti.