Evli ve 2 çocuk babası olan Rıza Sümer’in cenazesi Bağçeşme Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Rıza Sümer vefat etti
İzmit Malta Mahallesi Malta Caddesi 32.Ada F8 Blok adresinde ikamet PTT emeklisi Rıza Sümer (96) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.
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