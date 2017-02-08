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Rizeli bayanlar kahvaltıda buluştu

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Rizeli bayanlar kahvaltıda buluştu
Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası Rizeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kadın Kolları Başkanı Güler Sak, Rizeli bayanlarla kahvaltıda bir araya geldi

Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası Rizeliler Derneği Kadın Kolları Başkanı Güler Sak; yönetim kurulu üyeleri, eşleri ve bazı Rizeli bayanlarla kahvaltıda bir araya geldi. Gebze’deki Rizeliler Derneği’nde gerçekleşen kahvaltıda gündeme dair konular ve yapılacak olan çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

 

“HEMŞERİLERİMİZİN SESİ OLACAĞIZ”

Düzenlenen kahvaltıda konuşan Başkan Sak, “Yeni kurulan ve başkanlığını yaptığımız Rizeliler Derneği kadın kolları olarak bundan sonra daha aktif olmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Kadınlarında sosyal ve kültürel alanda ön plana çıkması adına sosyal sorumluluk projelerimizi hayata geçirmeliyiz. Yaşadığımız kente sahip çıkmak önceliğimiz olmak kaydıyla hemşerilerimizin de sesi olmaya çalışacağız” dedi.

 

“DEVAMINI SAĞLAMALIYIZ”

Sak, “Rizeli bayanlar olarak ilkini başlattığımız bu kahvaltı programlarının bundan sonra projeleri görüşmek üzere devamını sağlamalıyız. Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası’ndaki tüm hemşeri bayanlarımızı bu güzel birlikteliğe katılmak için dernek lokalimize davet ediyorum” şeklinde konuştu.

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