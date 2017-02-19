Rizeliler Derneği'nden memleket ziyareti

Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası Rizeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Rize’de 3 günlük bir gezi düzenlendi. Oldukça keyifli geçen gezide çeşitli ziyaretler de yapıldı

Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası Rizeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Kurt ve yönetimi, Kadın Kolları Başkanı Güler Sak ve yönetimi 3 günlük Rize gezisine çıktı. Dolu dolu geçen Rize gezisi öncesinde dost ve akraba ziyaretleri yaparak hasret gideren Rizeliler Derneği Başkanı İsmail Kurt ve beraberindekiler son günde yoğun bir trafik yaşadı.

DAĞ EVİNDE KAHVALTI

Sabah saatlerinde Rize’de bulunan Rizeliler Derneği Kadın Kolları Başkanı Güler Sak’ın misafiri olan Başkan Kurt ver ekibi daha sonra Kadın kolları Başkanı Güler Sak tarafından dağ evinde hazırlanan kahvaltı ile güne başladı. Rizeliler, kahvaltının ardından Çaykur 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikasını ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu.

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANINA ZİYARET

Fabrika ziyaretinin ardından programlarına devam eden Rizeliler Derneği yönetimi Rize Valisi Erdoğan Bektaş’ın ardından da Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap’ın konuğu oldu. Çeşitli konularda fikir alışverişi yapılan ziyaret sonrası Kurt ve ekibi Vali Bektaş ve Başkan Kasap’a günün anısına hediye takdim etti. Günün finalini Rize-Galatasaray maçıyla yapan Başkan Kurt ve beraberindekiler oldukça çekişmeli geçen maçta Rizespor’a destek verdiler. Maçın berabere bitmesi ve bir puan alınmasıyla büyük sevinç yaşadılar.