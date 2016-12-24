Abdullah Karagöz

Rize’ye değil,

Rizeliye YUH olsun!

Nedir bu Atatürk düşmanlığı?

Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin

nerenize neresi battı?

Elektriğiniz yoktu,

elektrik getirdi size..

Çayı bilmezdiniz,

Çay fidanları getirtip diktirdi Rize’ye…

Rize’yi dünyaca üne kavuşturdu…

1924 yılında Rize’yi il yaptı.

Bu ülke Rize 2 Başbakan,1 Cumhurbaşkanı yetiştirdi.

Ya şimdi?

Rize’nin Belediye Başkanı Atatürk heykelini meydandan kaldırtıyor.

Bu nasıl bir “intikam” duygusudur?

Bu nasıl bir Atatürk düşmanlığıdır?

Türkiye’nin coğrafi olarak CENNET gibi bir parçası olan RİZE,

Nasıl olur da böyle Atatürk düşmanı yetiştirir?

Anlamak mümkün değil…

Hani bir şarkı var:

‘ Bir gün gelecek, sen de anlayacaksın,

ettiklerine nadim olup ağlayacaksın..’

Ey Rize’nin Belediye Başkanı,

Bir gün gelecek sen o söktüğün Atatürk heykelini

tekrar yerine koyacaksın!

Bunu aklına koy…

Bu millet senin gibi ‘yama’ olmak için

böyle şeylere tevessül edenleri çok gördü..

ATATÜRK’ü unutturmak o kadar kolay değil.

Onun heykelinden bile korkanlar,

bile bunu sağlayamayacaklar.

Siz Atatürk’ün heykelinden değil,

İlerici, Cumhuriyetçi, Barışçı ve Milliyetçi

Fikirlerinden korktuğunuz için,

Atatürk’ün heykellerine saldırıyorsunuz

Ey Rizeli,

Rize’nin gerçek vatan evlatları, Topal Osman’ın torunları,

Rize’ye sahip çıkmak,

RİZE’ye bu kara lekeyi sürenlere,

“ Hadi ordan S.. tirin gidin lan “

demek,

Sana düşüyor !

TEŞEKKÜR

İsviçre’de vefat eden yeğenim Hakan Aksöz için gerek telefonla, gerekse bizzat gelerek gerekse Mail atarak TAZİYEDE bulunan sayısız DOST, ARKADAŞ,MESLEKTAŞ ve AKRABALARIMLA yakınlarıma gösterdikleri ilgiden dolayı TEŞEKKÜRÜ borç biliyorum. Sevgi,saygı ve hürmetlerimle A.K.